¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢´Ýµµ£²¡Ý£¶À¾¾ò¡×¡Ê£²Æü¡¢´Ýµµ¹â¹»ÌîµåÉôÀÄ¤Î»³¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ËÀ¾¾ò¤¬£²Æü¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Î´Ýµµ¹â¹»ÌîµåÉôÀÄ¤Î»³¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎºÇÂ®£±£´£³¥­¥íº¸ÏÓ¡¦±§º´Èþµå»ùÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬º£Ç¯½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É£°¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¹äµå¤òÅê¤²²¼¤í¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£´£°¥­¥í¤ò