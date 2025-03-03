¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/03¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬¡¢3·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë11¹æ¤ÎÉ½»æ¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¢¡ÅÏî´½í¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ä¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¡£2024Ç¯10·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢²áµî¤ËPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½