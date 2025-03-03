ÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¬ÊÌ¤Î´µ¼Ô¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢ÉÂ±¡Â¦¤¬Èï³²¼Ô¤Î»à°ø¤òÉÂ»à¤À¤Èµ¶¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²òÌÀ¤¹¤Ù¤­ÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç£²£°£²£³Ç¯¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤¬ÁêÉô²°¤ÎÃË¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÊÁ¤Ç´éÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤â»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢»à°ø¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î±¡Ä¹¤È¡¢»¦¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î¼ç¼£°å¤¬£²·î¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£±¡Ä¹¤È¼ç¼£°å¤Ï·»Äï¤Ç¡¢±¡Æâ