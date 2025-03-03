¡ÚÂæËÌ2Æü¡á¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û²Î¼ê¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤È¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÌîÂ¼µÁÃË¡Ê60¡Ë¤¬2Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹HANASPACE¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖMASAHIKO¤ÈYOSHIO inÂæÏÑ2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ5¥«½ê9¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡¢1Æü¡¢2Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç1000¿Í¤ò½¸¤á¤¿ÂæËÌ¸ø±é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡û¡Ä¥é¥¤¥Ö½øÈ×¡¢¶áÆ£¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´¿À¼¤ò¼õ¤±¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¼ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦