¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬´ý²¦ÀïÂè3¶É¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤·3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ý²¦ÀïÂè£³¶ÉÆ£°æ¼·´§¤¬¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤·3Ï¢ÇÆ Æ£°æ¼·´§¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡£¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3¶É¤Ï¡¢ÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¤·»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬¾¡Íø¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ë¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤­¤ï¤É¤¤¾­´ý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿