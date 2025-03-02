2023Ç¯²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¡£µÞÂ®¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï3·î20Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢25Æü¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆîÊÆÍ½Áª¤òÀï¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥à¥ê¡¼¥¸¥ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¥à¥ê¡¼¥¸¥ç³ÍÆÀ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿°ÜÀÒ¶â¤Ï1200Ëü¥æ¡¼¥í¤À¤¬¡¢º£¤ä