¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥(40)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?¥¹¥Ã¥Ô¥ó»Ñ?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ö¤è¤â¤®¾ø¤·¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ♡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢´À¤Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë´é¤ÎÀÜ¼ÌÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂÎ¤¬¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Æ¤ªÈ©¤âÄ´»Ò¤è¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÏ¢Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈ©¥­¥ì¥¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë4¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¤«?¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ª´é¡×¡Ö¥¹¥Ã¥­¥ê´¶¤¬‼¡×¤Ê