¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥ÈÅÅ»ÒÈÇ¤Ï1Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉð´ï¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£