¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Ç?¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô·èÄêÀï¡Ê³«Àß£·£±¼þÇ¯µ­Ç°¡Ë¡×¤ÎºÇ½ªÆü¡Ê£²Æü¡Ë£³£Ò°ìÈÌÀï¤Ç¡¢Á´Äú¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÎÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡££±¥³¡¼¥¹¤«¤é¸Å²ìÈËµ±¤¬¥³¥ó¥Þ£°£³¡¢»³ºê·´¤¬¥³¥ó¥Þ£°£³¡¢°æ¾åÃéÀ¯¤¬¥³¥ó¥Þ£°£´¡¢³Þ¸¶Î¼¤¬¥³¥ó¥Þ£°£¹¡¢Ê¡ÅçÍ¦¼ù¤¬¥³¥ó¥Þ£°£¶¡¢»ûÅÄ¾Í¤¬¥³¥ó¥Þ£°£±¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î£¸£²£²£¶Ëü£·£·£°£°±ß¤ÏÁ´³ÛÊÖ´Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ç?°Ê¾å¤Ç¤ÎÁ´Äú£Æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£³·î¤ÎÉÍÌ¾