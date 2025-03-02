ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Á°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é1.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢38.4¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é2.0¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢57.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¢§¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤¬Á°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é0.9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢25.6¡ó¡£¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï0.8¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢5.6¡ó¡¢¢§ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢3.6¡ó¡¢¢§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï2.8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢10.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛJNN¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç