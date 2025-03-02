冬のトレンド服を着用したときの印象をひたすら見える化！ 低身長156cmの伊藤渚さんと、高身長168cmの門脇伶奈さんが同じアイテムを着比べ。女性らしい着こなしが難しそうで避けがちなワイドパンツを比較しつつ、着こなしポイントをレクチャーします♪ワイドパンツを身長別に着比べ！出典: 美人百花.comトレンドのワイパンはゆるっとシルエットで着こなしが難しいアイテム。パンツ\6,990/
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