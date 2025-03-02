3·î2Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤Î48ºÐÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ À­Åª»ÑÂÖÅùÅð»£Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤ÇÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔËÌ¹¾´Ö¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à20Âå½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£