Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Ìø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï2Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¿¦¤Î°æ¸¶·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÄÉÛ»ÜÄ®½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤ÎÌø°æ»ÔÄ¹Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ç°æ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê£¹ç¿Þ½ñ´Û¤ä±«¿å¥Ý¥ó¥×¾ì¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ä»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤òÁÊ¤¨5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£