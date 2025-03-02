3·î2Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ËÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î21ºÐÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Ç¡¢ÂÞ°æ»Ô¹âÈø¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï3·î2Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¡¢JRÂÞ°æ±ØËÌ¸ý¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ìÆâ¤Ë¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Á°Æü¤Ë¤â¤³¤ÎÃË¤¬½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ìÁ°¤ÎËÉÈÈ¥«