ÃËÀ­¤Ï¹¥¤­¤Ê½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À­¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö°¦¾ð¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤ËÏ¢Íí¤ÎÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Í¥¿¤ò»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¤ê¡¢½÷À­¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬