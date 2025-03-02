¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Ëè½µ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µÁ¼Â²È¤Ë¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£¿·ÃÛ¤Ë500Ëü¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ºÊ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÁ¼Â²È¤ÎÌÌ¡¹¤¬²È¤ËÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÊ¤ÏÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦É×¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï