¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/02¡Û¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬2Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò´ÖÈþÎÜ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¢¡Çò´ÖÈþÎÜ¡¢Åê¤²¥­¥¹¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Çò´Ö¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¤²¥­¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤­¤Ä