¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ­¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´ê¤¦½÷À­¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢À¿¼Â¤ÊÃËÀ­¤Û¤É¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤ÏËÜµ¤¤Ç¸þ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ­¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ­¤Ï½÷À­¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤ò¤­¤Á¤ó¤È¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿»þ