3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®¤Î´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼1¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿±Ç²è´Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à¡ÁÌÃÌÃÊÔ¡Á¡×¤Î±ÇÁü¡Ê2·î26Æü¤ËBlu¡Ýray¤ÈDVD¤ÇÈ¯Çä¡Ë¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î298·à¾ì¤ÇÆ±»þ¾å±Ç¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï4Æü´Ö¤Ç15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥®¥¿¡¼Âç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤Þ¤À7¥«·î¤«¡£·ë¹½Á°¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×