¡Ú¥Þ¥¯¥í¥¹¡ß¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¡Ö¿·¥Þ¥¯¥í¥¹¡× Ä¶»þ¶õ²ÎÉ±¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 2025¡Û ¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î2Æü20»þ～4·î30Æü23»þ59Ê¬ ¥¨¥ó¥È¥êー»ñ³Ê¡§ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Î13ºÐ～22ºÐ¤Î½÷À­ ¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Î²ÎÉ±Ìò¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡ß¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¡Ø¿·¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù Ä¶»þ¶õ²ÎÉ±¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 2025¡×¤Î³«ºÅ¤¬¡¢A