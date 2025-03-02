¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/02¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤¬2Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ê¤³¡¢¡È¸¶½É·ÏÉõ°õ¡É¥í¥ê¡¼¥¿¥³¡¼¥Ç¢¡¤·¤Ê¤³¡¢¥í¥ê¡¼¥¿¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤³¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÀÖ¤¤¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥í¥ê¡¼¥¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ¬¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥Ï¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹