先進国を中心に少子高齢化が進む昨今では、加齢に伴う認知症患者の増加が大きな課題となっています。新たな研究では、定期的に家族や親戚と会ったり旅行に行ったりしている高齢者は、活動の少ない高齢者と比較して認知症になるのが最大5年遅いことがわかりました。Late‐life social activity and subsequent risk of dementia and mild cognitive impairment - Chen - 2025 - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Libraryh