ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-¡Ù¤¬¡¢4·î8Æü¤ËLaLa¥¢¥êー¥Ê TOKYO-BAY¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉÍºê¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢½ÀÆð¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¡ÖÂ­¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬À¨¤¤¡×¡Ë ÉÍºê¤Ï¾å²¼¹õ¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£ÉÍºê¤¬Î×¤à»Ñ