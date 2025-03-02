ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¯¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦Ãæ¤âÉü³è¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë40Ëü¶á¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤¬»¦Åþ¡¢¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈÈà½÷»ëÅÀ¡É¼Ì¿¿WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤¬X¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤é¤·¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìËç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó