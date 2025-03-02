¢¡µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤­¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯9¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê2Æü¡¢µÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏµÜºê¤Ç¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤òÁí³ç¤·¡¢Êá¼ê¿Ø¤Ê¤É³«Ëë1·³Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌé¤¬¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¢ÅÏîµÎ¦¡¢Îæ°æÇî´õ¤Î4Áª¼ê¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±