¸µAKB48ÇðÌÚÍ³µª¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£14ºÐ¤Ç¼¯»ùÅç¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¡Ö¤«¤ËÆ»³Ú¡×¼ÒÄ¹¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤±¤¿¤¬¼ºÇÔ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ËÊç½¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ3´üÀ¸¤Ç¹ç³Ê¡£¡Ö1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊì¿Æ¤ÈÅÔÆâ¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MCÇîÂ¿Âç