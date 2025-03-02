¿ù»³¸¡¹»¤æ¤«¤ê¤Î¹¾Åç¿ù»³¿À¼Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§ night owl / PIXTA¡ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä¡¦¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»Ô¸¶È»¿Í¤¬±é¤¸¤ëÄ»»³¸¡¹»¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÕ¿Í¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¡¹»¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸åÀ¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö°Î¿Í¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤­¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¡Ö¹¾¸Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ