[3.2 J3Âè3Àá](ÆÊÌÚ¥°)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÊÌÚSC]ÀèÈ¯GK 1 ÀîÅÄ½¤Ê¿DF 3 Âç¿¹ÇîDF 25 ´äºêÇîDF 33 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ëMF 5 ¿¹ÍþÂÀMF 7 Ãª¶¶¶Æ»ÎMF 8 Ê¡¿¹·òÂÀMF 10 ¸Þ½½ÍòÂÀÍÛMF 47 µÈÌîÍÛæÆMF 78 ËÙÆâÍÛÂÀFW 9 ¿û¸¶Î¶Ç·½õ¹µ¤¨GK 27 Ã°Ìî¸¦ÂÀDF 2 Ê¿¾¾¹ÒDF 22 ¹â¶¶½¨ÅµMF 44 ÍÈÀÐÎ°À¸MF 80 ¥ª¥¿¥Ü¡¼¡¦¥±¥Í¥¹FW 18 ÀîÌ¾Ï¢²ðFW 20 °æ½Ð¿¿ÂÀÏºFW 29 ÌðÌîµ®¾ÏFW 38 ¾®ËÙ¶õ´ÆÆÄ¾®ÎÓ¿­Æó[¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê]ÀèÈ¯GK 5