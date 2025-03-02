¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê42¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ºÊ¤Î¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡õ¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¡Ê37¡Ë¤¬Âè3»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Àîºê´õ¡¢Âè3»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ðÂÎ³°¼õÀº¤Ç¥Ö¥í¥°¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È»Ò¤É¤â3¿ÍÌÜ¡¢¼ø¤«¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹