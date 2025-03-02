º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÏGK¤Ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö½é¤Ï1ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¿·GK³ÍÆÀ¤ØÆ°¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¡ØFootball Fancast¡Ù¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤À¡£Â¾¤Ë¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥óGK¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Õ¥§¥ó¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿GK¥Þ