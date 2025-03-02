¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¼ç±é¤ÎÃ±ÆÈ±Ç²è¡Ø¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ê¸¶Âê¡§Gambit¡Ë¡Ù¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ê¥åー¥Üー¥ë¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ê¥¸ー¡¦¥­¥ã¥×¥é¥ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡¿¥ì¥ßー¡¦¥ë¥Üー¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ë¡Ø¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ï2014Ç¯¤´¤í¤Ë´ë²è¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µ