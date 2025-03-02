TWICE¤Î¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ê¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¡×¥À¥Ò¥ç¥ó¤Ï2·î27Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾áÏ©¶èÈ¬È½Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¥°¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤ËºÝ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÇÆ±·î21Æü¤è¤ê¾å±ÇÃæ¤Îº£ºî¤Ï¡¢Í¥ÅùÀ¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¥ª¡¦¥½¥Ê¡Ê±é¼Ô¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤ò²á¤´¤·¤¿À¤´ÖÃÎ¤é