鹿児島県交通取締り情報2025年3月2日（日） 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】飲酒運転・暴走運転 【南薩方面】歩行者妨害・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【北薩方面】 携帯電話・一時不停止 【姶良方面】 ー 【大隅方面】 ー 【種子・屋久方面】信号無視・歩行者妨害・一時不停止・シートベルト 【奄美方面】 ー ＊この計画は、県下の交通指導取締りの