過去10年の結果から傾向を探る。☆年齢4歳【4・4・5・17】、5歳【4・4・1・24】が好成績。6歳【1・2・2・22】、7歳以上【1・0・2・30】と高齢馬は見劣る。☆人気1番人気【3・0・0・7】、2番人気【2・2・2・4】、3番人気【2・0・1・7】と人気馬の勝率が高い。ただ、6番人気以下も5連対していてヒモ荒れに注意。☆前走着順前走掲示板入りした馬が8勝。中でも1着【3・2・2・8】、2着【3・2・3・4】が中心。6着以下は【2