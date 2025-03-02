2024年元日に発生した能登半島地震では、インフラが崩壊したことで物資や情報が不足し、医療を継続することが難しい状況でした。静岡県内の病院では、災害医療の体制の強化に力を入れています。 【写真を見る】「想定高よりずっと高い設計に」南海トラフ地震では浸水の恐れも…津波に備えて病院の設備強化 災害時に医療を継続するために【わたしの防災】 ＜JCHO桜ヶ丘病院 上野秀幸事務長＞ Qどのくらい高さがあるのか 「2階が
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