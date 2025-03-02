¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»þÂå·à¡Ø¤¢¤­¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¡ÊNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡Ë¤Î¥·ー¥º¥ó2¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¢¤­¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡ÙS2¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤È¤¤¤È¤¯¤ì¤ä¤¹¡× ËÜºî¤Ï¡¢髙ÅÄ°ê¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»³ËÜ¤à¤Ä¤ß¤ÎµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡£ ¾¦¤¤¤Î¿À¿ñ¤Ï¡ÖÇã¤¦¤Æ¤Î