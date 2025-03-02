《小倉競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽5R…ファルヴォーレ（2周目1号障害いけ垣着地時につまずき落馬）▽7R…カリヨンベル（4角＝異常歩様）【過怠金】▽3R…川端3万円（直線内斜行）▽5R…高田3万円（1周目2号障害手前で内斜行）黒岩3万円（直線外斜行）