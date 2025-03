THE RAMPAGEが1日、静岡・エコパアリーナで全国ツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025”PRIMAL SPIDER”」初日公演を開催した。5日発売の6枚目アルバム「(R)ENEW」を引っさげ、全国25都市で計35公演を開催予定。この日は「蜘蛛の糸」「BURN」「Down Out The Noise」など、アルバム収録の新曲7曲を初披露した。約2時間のライブで、8500人のファンを熱狂させた。くもをテーマに、グループの力強さを前面に出したツアー。MCでツアーに