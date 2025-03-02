[3.1 セリエA第27節](サン・パオロ)※26:00開始<出場メンバー>[ナポリ]先発GK 1 アレックス・メレトDF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノDF 13 アミル・ラフマニDF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォDF 37 レオナルド・スピナッツォーラMF 6 ビリー・ギルモアMF 8 スコット・マクトミネイMF 68 スタニスラフ・ロボツカFW 11 ロメル・ルカクFW 21 マッテオ・ポリターノFW 81 ジャコモ・ラスパドーリ控えGK 14 ニキータ・コンティ