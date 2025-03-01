バレたんならいっそすぐに離婚したほうがいいかも知れないな憧れの夫に嫌われたくないから。オレ様夫の言いなり妻が封印したもの／サレてからモテます1（1）大手アパレル会社でデザイナーとして働く夕花。同業他社で営業マンの夫・涼平は束縛も激しいオレ様気質。夕花は大学時代から憧れの存在だった涼平に気に入られたい一心で、結婚後も涼平の言いなりのような生活を続けていました。夕花の作る食事や着る服に文句を言われても、