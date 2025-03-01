女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した新たなガールズグループ・HANAが1日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演した。HANAアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で⾏った⼥性グループオーディション「No No Girls」。今年1月11
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