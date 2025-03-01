芸能事務所「タイタン」の太田光代社長が１日、取材に応じ、同社の内部調査の結果、４名がオンラインカジノに関与していた件について説明した。お笑い芸人やプロスポーツ選手など、多くの著名人のオンラインカジノ関与が取り沙汰されている状況を受け、タイタンも「弁護士に対して内部調査（聴取対象者１０６名）の実施を委託」したところ、４名の関与が発覚したという。なお、該当者をめぐってはすでに関係各所への報告と協