２月２５日、重慶市両江新区の果園港で積み降ろし作業中のコンテナ船。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月1日】中国重慶市両江新区の果園港は年初から繁忙状態が続き、2月25日までのコンテナ取扱量が11万6340TEU（20フィートコンテナ換算）に上った。「一帯一路」と長江経済ベルトの連結点となる果園港は、作業のスマート化や複合一貫輸送の改善を通じ、中国西部と東南アジアを結ぶ「西部陸海新ルート」