5人組ボーイズグループ・WILD BLUEが3月1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER』に出演。山下幸輝が、1日でヘアチェンジを遂げた。【写真】わちゃわちゃかわいい！くっつくWILD BLUE同グループはパフォーマンス後、池田優斗＆鈴陽向、山下＆宮武颯＆鈴川直弥の2組に分かれ、平成ファッションでランウェイにも登場。パフォーマンス時に黒髪だった