◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス3―1デンソーエアリービーズ（1日、SAGAアリーナ）6位のSAGA久光が勝負の「3月戦線」を白星でスタートした。既に上位8チームによるプレーオフ進出を決めている2位デンソーを25―23、23―25、27―25、25―21で破り、今季20勝目（13敗）を挙げた。順位は6位（14チーム中）のまま。堅守と丁寧なつなぎが光ったリベロの西村弥菜美（24）がPOM（プレーヤー・オブ・ザ・