ミームトーキョーが、約9カ月ぶりの新曲「I am HEROINE?」を3月5日に配信リリースすることを発表した。関連記事：ミームトーキョーが語るDIY精神、世界の中心で「己」を叫ぶために同楽曲は、3月1日に宮崎を皮切りにスタートした全国ツアー「unknown cute world」で初披露され、ライブMC中に配信リリースされることが発表された。作曲をMSKと、BE:FIRST、Number_i、AAAMYYYといったアーティストのソングライティングやプロデュース