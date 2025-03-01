有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。2月23日（日・祝）の放送は、アシスタントに松崎克俊とマシンガンズの西堀亮を迎えてお送りしました。（左から）西堀亮、有吉弘行、松崎克俊有吉は、昨年11月にタレントの藤田ニコルさんの結婚式に参列し