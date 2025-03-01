２月２７日、浙江省杭州市の未来科学技術城を見学する日本の大学生。（杭州＝新華社配信）【新華社杭州3月1日】京都大学、東京大学、大阪大学、佐賀大学およびタイ・カセサート大学の教員と学生から成る代表団70人余りが2月27日、中国浙江省杭州市のイノベーションパーク「未来科学技術城」を訪れ、現場の活力と発展を体感した。人工知能（AI）開発の杭州深度求索人工知能基礎技術研究（DeepSeek、ディープシーク）、民間用ロ