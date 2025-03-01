【社会】谷口忠大 先生京都府出身。京都大学工学研究科博士課程修了。専門は人工知能、創発システム、認知発達ロボティクス、コミュニケーション場のメカニズムデザイン。2017年より立命館大学情報理工学部教授、パナソニック客員総括主幹技師としてAI研究開発に携わる。2024年より 京都大学大学院情報学研究科に教授として着任。 ◆急速に発達するAI！AI時代に私たち人間はどう生きるか？ 目覚ましい発展を