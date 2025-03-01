【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新体制timeleszは菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞した最新曲「Rock this Party」を披露！ 3月8日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順幾田りら「百花繚乱」きただにひろし「ウィーアー!」SUPER BEAVER「突破口」「片想い」ZEROBASEONE「Only One Sto